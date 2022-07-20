Kadıköy'de 21 yaşındaki alkollü sürücü kafeye daldı - Son Dakika
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Kadıköy'de 21 yaşındaki alkollü sürücü kafeye daldı

20.07.2022 03:13

Kadıköy'de 21 yaşındaki alkollü sürücü kafeye daldı Kadıköy'de içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bir kafeye daldı.

Kadıköy'de 21 yaşındaki alkollü sürücü kafeye daldı

İSTANBUL - Kadıköy'de içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Sürücünün alkollü olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı 34 BD 6606 plakalı gri renkteki otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Yaşanan kaza sırasında kafe içerisinde müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası kafede maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri sürücü 21 yaşındaki B.M.Ü'nün 1.27 promil alkollü olduğunu belirledi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 21 yaşındaki alkollü sürücü kafeye daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de 21 yaşındaki alkollü sürücü kafeye daldı - Son Dakika
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