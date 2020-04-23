Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu - Son Dakika

Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi.

Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu, System.String[]

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde vatandaşlar balkonlardan, aynı anda gökyüzüne balonlar bıraktı ve Süreyya Operası'nda gerçekleşen "Yüzyılın Çocukları" konserini evlerinden online izlediler.


Kadıköy Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini gökyüzüne taşıdı. İlçenin 21 mahallesinde belediyenin bando ve müzik sistemli araçları sokakları şenlendirdi, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Kadıköylü çocuklar da balkon ve pencerelerinden bayrak ve balonları ile bu coşkuya ortak oldu. Saat 15.30'a gelindiğinde tüm mahallelerden aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.


Bayram coşkusunu evlere belediye bandosu taşıdı


Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan şenliğini ilçenin her mahallesine, sokağına taşıdı. Çocukların coşkuyu doyasıya yaşayabilmeleri için evlerin balkonları, camları adeta birer 23 Nisan köşesine dönüştü. Çocuklar evlerindeki malzemelerle balkonlarını, camlarını süsleyerek, yaptıkları resimleri camlarına yapıştırdı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bandolar, sevilen marş ve şarkılarla sokakları renklendirdi.


Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, balkonlarında bulunan vatandaşlara seslenerek, "Bugün burada bu şekilde kutlamak zorunda kaldık bayramımızı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Daha nice 100 yıllarda, Kadıköylülerle bu bayramı kutlamak dileğiyle" dedi.


Süreyya Operası'nda 23 Nisan konseri


Teknoloji ve internet sayesinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda özel bir konser düzenlendi. Online olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından 23 Nisan özel yayınında keman virtüözü Cihat Aşkın, bas bariton Burak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı anısına bestelenen, sözü Burak Bilgili'ye, bestesi Cihat Aşkın'a ait olan "Yüzyılın Çocukları" adlı marşı ilk kez icra etti. Marşın ardından sanatçılar; " Ankara'nın Taşına Bak", "Manastır Türküsü", "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" gibi sevilen eserleri de seslendirdiler. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:59 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 00:55:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]