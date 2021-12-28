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Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

28.12.2021 12:56

Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı "Kendimi kaybettim, bıçakladığımı hatırlıyorum" Kadıköy'de tartıştıkları 23 yaşındaki Ufuk Keskin'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

"Kendimi kaybettim, bıçakladığımı hatırlıyorum"

İSTANBUL - Kadıköy'de tartıştıkları 23 yaşındaki Ufuk Keskin'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay sırasında alkollü olduğunu söyleyen şüpheli, "Maktul ve arkadaşları ile tartışmıştık. Bize saldırırlar diye kendimizi korumak için arkadaşım ile birlikte birer tane bıçak aldık. Eve gideceğimiz sırada karşımıza çıktılar. Ellerinde bıçak vardı. Ben de bıçağımı çıkarttım. Karşı taraftan birisi benim elimi ve bacağımı yaraladı. Sonra ben kendimi kaybettim. Bıçakladığımı hatırlıyorum. Pişmanım" dedi.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesinde 25 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir Ufuk Keskin'in defalarca kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Muhammet Enes Y. ve Oğuzhan K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Kendimi kaybettim"

Şüpheli Muhammet Enes Y. mahkemedeki sorgusunda, "Olay günü maktul ve arkadaşları ile tartıştık. Bize saldırırlar diye kendimizi korumak için arkadaşım Oğuzhan ile birlikte birer tane bıçak aldık. Eve gideceğimiz sırada karşımıza çıktılar. Ellerinde bıçak vardı. Olay sırasında bana küfür eden çocuğu görünce ben de bıçağımı çıkarttım. Karşı taraftan birisi benim elimi ve bacağımı yaraladı. Sonra ben kendimi kaybettim. Bıçakladığımı hatırlıyorum ancak neresinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Bir de araba çarptığını hatırlıyorum. Olay sırasında alkollü olduğum için detaylarını çok hatırlayamadım. Pişmanım" dedi.

"Maktul kaçarken sırtından bıçakladı"

Diğer şüpheli Oğuzhan K. ise, "Maktulü ben bıçaklamadım. Bıçağı kendimi korumak amacıyla olaydan önce almıştım. Çünkü maktul ve arkadaşları bizi olaydan önce tartışma nedeniyle kovalamıştı. Benim elimde küçük bir bıçak vardı. Yolda karşı taraftan 3 kişi ile karşılaştık. Enes görünce doğrudan maktulün üzerine koştu ve maktul kaçarken arkasından sırtından bıçakladı. Ben yetişemedim. Daha sonra maktul kaçarken araba çarptı, yere düştü. Enes tekrar maktul yerdeyken bıçaklamaya başladı. Enes'e engel olacağım sırada beni de onlardan biri sanarak bana da bıçak savurdu, elim yaralandı. Maktulün öldüğünü sosyal medyadan öğrenince teslim olmaya karar verdik" diyerek suçsuz olduğunu ve tutuksuz yargılanmayı talep ettiğini söyledi.

Tutuklandılar

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler Muhammet Enes Y. ve Oğuzhan K., Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

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Kadıköy, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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