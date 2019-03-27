Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kadıköy'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı

1 saat önce

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktıİSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı.

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kapladı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Kadıköy Fikirtepe'de Hızırbey Caddesi üzerinde inşaatı devam eden 24 katlı bir gökdelende henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken yoğun dumanın çevreyi kapladığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Fikirtepe, Kadıköy, 3. Sayfa
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