İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile Kadıköy, Üsküdar , Ümraniye ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü (5) - Son Dakika

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