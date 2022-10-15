KADIKÖY Fikirtepe'de 24 katlı rezidansta yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü dökümü:
-------------------------Yangından görüntüler
Kaynak: DHA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › KADIKÖY'DE 24 KATLI REZİDANSTA YANGIN - Son Dakika
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