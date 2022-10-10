Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

10.10.2022 00:25

Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında yaşanan patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında yaşanan patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta saat 19.00 sıralarında bir binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlamalar peş peşe meydana gelirken bir yandan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali havadan görüntülendi Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali havadan görüntülendi Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi Son dakika haber! Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı Son dakika haber! Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı
Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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