Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Kadıköy'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Kadıköy'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

KADIKÖY'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Kadıköy'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
KADIKÖY'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yan binanın çatısına da sıçrayan alevler çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Bülbül Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre yan binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri sokakta ekiplerin çalışması izleyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Korku ve paniğe neden olan yangında itfaiye ekipleri alevlerin sıçradığı bölgedeki yangını hemen kontrol altına aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken çatıda hasar oluştu.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:59 Kaynak: DHA
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