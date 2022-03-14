Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın

14.03.2022 13:28
Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın

KADIKÖY'de 3 katlı iş merkezinde yangın çıktı.

KADIKÖY'de 3 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Kadıköy Eğitim Mahallesi Uğureli Sokak'ta 3 katlı iş merkezi merkezinin otopark katında bulunan elektrik panolarında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler binadakileri tahliye etti. Yoğun dumanların yükseldiği binada mahsur kalan 2 kişi ise uzun süren çalışmalar sonrası kurtarıldı. Zemin kata inen ekipler çıkan yangını söndürdü.

Görgü tanığı İbrahim Aksu, "Yangın var diye dışarı çıktık. Otopark katındaki araçlara da sıçramış. Büyük panik oluştu. İş merkezi hemen boşaltıldı. Mahsur kalan 2 kişi de indirmeye çalışıyorlar. Çok fazla yoğun duman görünüyor. Sanırım yanan araçların lastik dumanı. İçeriden yaklaşık bir 10 tane araç çıkarmışlardır şu ana kadar." dedi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.


Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın
Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın
Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın
Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın
Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın
Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın
Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın
YORUMLAR
500
Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın

Tragger, Kadıköy, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Yunan basını iki liderin görüşmesine dair "olumlu, iki müttefik gibi" yorumları yaptı
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement