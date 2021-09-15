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Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı - Son Dakika

Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı

15.09.2021 05:09

Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı Kadıköy'de 3 katlı bir restoran gece saatlerinde nedeni belirlenmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı

İSTANBUL - Kadıköy'de 3 katlı bir restoran gece saatlerinde nedeni belirlenmeyen bir sebepten dolayı yandı. Alev alev yanan restoran küle dönerken çevredeki iş yerleri restoranda olan patlamanın etkisiyle hasar aldı.

Olay, 03.15 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından restoranda büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm restoranı sararak küle dönmesine sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Restoran küle dönerken, çevresinde bulunan iş yerlerinde patlama ve yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yapacağı patlamanın neden çıktığının belirlemek için çalışma başlattı.

Olay yerinde esnaf olan Şevki Yazan, "Ben otoparkta görevliyim, bir patlama duydum. Patlamayı duyunca o anda hemen yangın tüpüyle müdahale ettim. Ama başaramadım kollarım da hatta kızarmış şu an. Sonra hemen itfaiyeyi aradım. Sonra müdahale ettiler. Büyük bir patlama çıktı. Bizim bir camlarımız patladı. Başka da bir şey yok. Burada bir ufak bir hasarımız var. Başka da bir şey yok." dedi.

Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı
Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı
Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı
Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı
Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kadıköy, Patlama, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 3 katlı restoran alev alev yandı - Son Dakika
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