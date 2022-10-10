Son dakika gündem: Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

10.10.2022 08:21

Bir son dakika haberine göre Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangında hasar gören bina havadan görüntülendi.

Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangında hasar gören bina havadan görüntülendi.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca havadan izlendi.

Binanın çatı kısmının tamamen yandığı, binanın yan tarafında ise çökme olduğu görüldü.

Söz konusu binanın yanındaki binalarda oluşan hasar da kameraya yansıdı.

Patlamanın yaşandığı sokak, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokağa görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

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Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi - Son Dakika

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