Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserler ile kutlandı - Son Dakika

- Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserler ile kutlandı

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü 'Bağımsızlığa Ezgiler' adlı halk konseriyle kutladı. Konsere katılan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile şarkılara eşlik etti.

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda sahne aldığı konsere vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve marşlarla eşlik etti. Coşkunun bir diğer adresi ise Kalamış Atatürk Parkı oldu. Kalamış Yaz Festivali'nin kapanışını da yaptığı bu özel günde, müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne aldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bugün Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı. Kadıköy Belediyesi olarak Göztepe Özgürlük Parkı'nda Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke, Kalamış Parkı'nda şu anda Kalben, bir saat sonra da Göksel'le bir konser etkinliğimiz var. Bayramı Kadıköy'de her zaman olduğu gibi Kadıköy'e yakışır bir şekilde, coşkulu kutlamak istiyoruz. Bugün Özgürlük Parkı'nın içerisinde bulunduğumuz amfi tiyatroda Güvenç Dağüstün konseri birazdan başlayacak ve diğer iki konserimizle beraber Kadıköy'e yakışır, Kadıköylüye yakışır bir şekilde bayramı kutlamak istiyoruz. Emperyalizme karşı verilmiş bir savaşın bugün 99. yılını kutluyoruz" dedi.