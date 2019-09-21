Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 37 bin 385 taraftar yer aldı
Son Dakika Spor Haber

Kadıköy'de 37 bin 385 taraftar yer aldı

42 dakika önce

Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti.

Kadıköy'de 37 bin 385 taraftar yer aldı, System.String[]

Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti.


Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 37 bin 385 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde maç boyu takımlarına destek verirken, misafir tribününde kendilerine ayrılan bölümde 1.500 Ankaragücü taraftarı müsabakayı izledi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus kazandı Kayserispor evinde Denizlispor ile berabere kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 22:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 37 bin 385 taraftar yer aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]