Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 39.221 Seyirci

Kadıköy'de 39.221 Seyirci

7 dakika önce

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını 39 bin 221 biletli seyirci takip etti.

Kadıköy'de 39.221 Seyirci, System.String[]
Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını 39 bin 221 biletli seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 39 bin 221 seyirci geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar desteklerini tezahüratlarla sürdürürken efsane futbolcuları Alex de Souza'ya da ayrı sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Konyasporlu taraftarlarda deplasman tribününü tamamen doldurdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a Takıldı: 1-1 Alex Kadıköy'de

Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 21:12:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 39.221 Seyirci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]