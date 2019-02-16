Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 39.221 Seyirci

Kadıköy'de 39.221 Seyirci

1 saat önce

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını 39 bin 221 biletli seyirci takip etti.

Kadıköy'de 39.221 Seyirci, System.String[]
Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- Konyaspor müsabakasını 39 bin 221 biletli seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 39 bin 221 seyirci geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar desteklerini tezahüratlarla sürdürürken efsane futbolcuları Alex de Souza'ya da ayrı sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Konyasporlu taraftarlarda deplasman tribününü tamamen doldurdu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Konyaspor, Fenerbahçe, Güncel
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