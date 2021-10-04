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KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU - Son Dakika

KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU

04.10.2021 09:49

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAKADIKÖY'de bakkal işletmeciliği yapan Fatih Bostan, memleketi Rize'ye gidemeyince bakkalının önündeki ağaca arı kovanı yerleştirmişti.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

KADIKÖY'de bakkal işletmeciliği yapan Fatih Bostan, memleketi Rize'ye gidemeyince bakkalının önündeki ağaca arı kovanı yerleştirmişti. Yaklaşık 4 aylık bekleyişin ardından kovandan ilk ballar alındı. Bostan, üretilen balları ücretsiz olarak mahalle sakinleri ile paylaştı.

Kadıköy'de bakkal işletmeciliği yapan ve 'Laz bakkal' olarak tanınan Rize doğumlu Fatih Bostan, gençlik yıllarında geldiği İstanbul'dan memleketine temelli olarak dönemedi. Memleketindeki doğal ürünlerin hasretini çeken Bostan, 4 ay önce bakkalının önündeki ağaca iki adet karakovan koydu. 4 aylık bekleyişin ardından kovanlar ilk hasadını verdi. Fatih Bostan, geçtiğimiz günlerde üretilen yaklaşık 8 kilo balı, mahalle sakinlerine ikram edeceğini duyurdu. Mahalle sakinleri, tadına baktıkları tamamen doğal ve katkısız olan balı çok beğendiklerini söyledi.

ARILARIMIZ ÇALIŞTI ÇOK GÜZEL BAL YAPTI

Fatih Bostan, Bilindiği üzere 4 ay önce bir oğul almıştık buraya. Bu çok ilgi gördü, çok sevildi. Kedi, köpeği nasıl seviyorlarsa arıları öyle sevdiler. Açıkçası çok hoşumuza gitti. 'Arı bal yaparsa bunu mahalle sakinleriyle paylaşacağız' dedik. Nitekim arılarımız çalıştı, çok güzel bal yaptı. Doğal, orijinal, katkısız kendileri yaptı. Hatta bir akşam yağmur yağdı, kovanı kapatmaya çıktım. Balkondan bana 'Hop, kimsin' diye bağırdılar. O kadar sahiplendiler. Artık benden çıktı bu Feneryolu'nun arısı oldu. Herkes bunu Kadıköy'ün boğası gibi Kadıköy'ün arısı olarak bildi. dedi.

7-8 KİLO BAL ÇIKTI. BÜTÜN KOMŞULARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ. YİYENLER ÇOK BEĞENİYOR

Konuşmasına devam eden Bostan, Gerçek, doğal bal. Bu baldan yiyen ölünceye kadar yaşar, çünkü katkısı yok. İnanın tıp bile bu garantiyi veremiyor. Bu arı burada durduğu müddetçe bu arı benim değil artık bu Feneryolu'nun, Kadıköy'ün arısıdır. Olan balı da her sene paylaşacağım. O kadar para ile satın almak isteyenler oldu ki özellikle. Ama kesinlikle para söz konusu değil, satmayacağım. Her sene bunu paylaşacağız. 7-8 kilo bal çıktı. Bütün komşularımızla paylaşıyoruz. Yiyenler çok beğeniyor diye konuştu. Baldan tadan Oya Akpınarlı, 40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bakkalımızı da çok iyi tanıyoruz, çok seviyoruz. Çok güzel bir bal oldu, çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim almasını. İlk kez böyle bir şey oluyor. Mahallemizde bal yetişmesi çok orijinal, çok da doğal şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU

İstanbul, Kadıköy, Fatih, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE 4 AY ÖNCE KURULAN ARI KOVANINDA YETİŞEN BALLAR MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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