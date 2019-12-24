KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı.

KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı. Dairede yaşayan yabancı uyruklu 1 kişi ise yangın sonrasında olay yerinden kaçtı.

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişinin  yaşadığı daire alev alev yandı. Yangın, Fikirtepe Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan  katlı bir binanın 4. katında 02: 30 sıralarında çıktı. Özbekistan uyruklu bir kişinin yaşadığı daireden  alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.  Yangın esnasında dairede bulunan ve kendi imkanlarıyla daireden çıkan Özbekistan uyruklu 1 kişi,  daha sonra olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri yanan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangımın çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiyenin gelişi

Söndürme çalışmaları

-Sağlık ekiplerinden ve itfaiyeden detaylar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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