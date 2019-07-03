Kadıköy'de 4 katlı binada yangın
1 saat önce
Kadıköy'de bir binanın 4. katında yangın çıktı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:21 Kaynak: İHA
'de bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.
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Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği sırada bir vatandaş ile bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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