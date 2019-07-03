Kadıköy'de 4 katlı binadan yangın
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Kadıköy'de 4 katlı binadan yangın İSTANBUL - Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:58 Kaynak: İHA
'de 4 katlı binadan yangın İSTANBUL - Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldığı gözlendi. Yoğun dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine ambulansta müdahale yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği sırada bir vatandaş ile bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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