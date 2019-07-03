Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın
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Kadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın

53 dakika önce

KADIKÖY'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Kadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın, System.String[]
KADIKÖY'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yoğun duman çıkan dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenenler kendilerini dışarıya attı.
Zühtüpaşa Mahallesi, Rüştiye Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yerden ve merdiven aracıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:58 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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