Kadıköy'de 4. kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de 4. kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kadıköy'de 4. kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Kadıköy'de 6 katlı binanın 4. katından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kadıköy'de 4. kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kadıköy'de 6 katlı binanın 4. katından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak'taki 6 katlı binanın 4. katında oturan Orkun K. (46) henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden düştü.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katındaki beton çıkıntıya düşerek yaralanan Orkun K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Hasanpaşa, İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın 12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:12 New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW
17:12 TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede
17:12 CHP'de kurultay kararını MYK verecek
17:12 İpekyolu'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması
17:12 Muğla'da temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:15:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de 4. kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]