Kadıköy'de 4. kattan düşen kişiyi kurtarma seferberliği - Son Dakika
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Kadıköy'de 4. kattan düşen kişiyi kurtarma seferberliği

7 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de 6 katlı binanın 4. katındaki pencereden binanın arka tarafına düşen kişi ağır yaralandı.

Kadıköy'de 4. kattan düşen kişiyi kurtarma seferberliği, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de  6 katlı binanın 4. katındaki pencereden binanın arka tarafına düşen kişi ağır yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralıyı kurtarmak için seferber oldu.

Olay saat 09.00'da Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 6 katlı binanın 4. katında oturan Orkun Korkmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Binanın arka tarafında bulunan kömürlüğün çatısına düşen Korkmaz ağır yaralandı.

"SESİ DUYDUK, ÇOK KORKTUK"

Binada yaşayanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri de merdiven koyarak yaralıyı indirme çalışmalarına katıldı. Sedyeye konulan yaralı ekiplerin yardımıyla aşağıya indirildi. Orkun Korkmaz ambulansla Haydarpaşa Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları "Bir ses duyduk binanın arka tarafında çok korktuk. Yaralıyı görünce hemen ekiplere haber verdik" diye konuştu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


Hasanpaşa, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
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