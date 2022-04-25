Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı - Son Dakika
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Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı

25.04.2022 10:05

Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Genetiği oynanmış tohumlar sağlığımızı etkiliyor"İSTANBUL 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği, Alan Kadıköy'de gerçekleşti.

Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Genetiği oynanmış tohumlar sağlığımızı etkiliyor"

İSTANBUL 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği, Alan Kadıköy'de gerçekleşti. Şenliğe katılan vatandaşlara atalık tohumları hediye edildi. Organizasyonda, organik ürünlerin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü.

Kadıköy Belediyesi ve Yeryüzü Derneği tarafından organize edilen 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği, Alan Kadıköy'de başladı. Açılış konuşmasını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yaptığı organizasyona çok sayıda vatandaş ve konuşmacı katılım sağladı. Üreticilerin, doğal ürünleriyle katılım sağladığı etkinlikte vatandaşlara atalık tohumları hediye edildi. Kurulan stantlardaki doğal ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konuşmacıların yer aldığı programda Türkiye'de tarım ve gıda güvenliği açısından tohumun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Atalık tohumları hediye edildi

İstanbul Tohum Şenliği'nde vatandaşların evlerindeki saksı ve bahçelerindeki topraklarda kullanabilecekleri maydanoz, tere, roka, semizotu, salatalık, fasulye, barbunya, dereotu ve pazı tohumları hediye edildi. Ata tohumlarının önemine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

"Genetiği oynanmış tohumlar sağlığımızı etkiliyor"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Ne yazık ki Türkiye'de tarım atalık tohumlarıyla yapılmıyor. Genetiği değiştirilmiş tohumlarla yapılıyor. Bu genetiği oynanmış tohumlardan elde ettiğimiz ürünlerde maalesef sağlığımızı etkiliyor. Biz, Kadıköy'de 4 adet bostan açtık. Bu bostanların açma nedenimiz; çocuklarla toprağı buluşturmaktı. Toprak ve çocuk ne kadar çabuk buluşursa bir çocuğun gelişimi o derece sağlıklı olur. Bu nedenle bu tür etkinlikleri Kadıköy'de arttırarak devam edeceğiz. Kadıköy'de, Atıksız Dükkanımız var. Orada çevreyi koruyabilmek adına hiçbir ürünümüz poşetli değil ve kooperatiflerle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı
Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı
Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı
Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı

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Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul, Kadıköy, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de, 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği başladı - Son Dakika
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