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Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika

Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

26.09.2021 17:28

İstanbul Kadıköy'de yaşanan gürültü bölge halkını korkuttu. 5 katlı bir apartmanın 2 balkonunun kendiliğinden çökmesinin ardından mahalle halkı sokağa döküldü.

İstanbul Kadıköy'deki 5 katlı bir apartmanın 2 balkonunda da meydana gelen çökme büyük panik yarattı. Büyük bir gürültü ile çöken balkonlar, mahalle halkını sokağa dökerken şans eseri balkonların altında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

KİMSE OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlar gürültüyle çöktü. Çökme sonrası sokağa dökülen vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yıkılan balkonlardan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırdı. Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerinde tedbir amaçlı sağlık ekipleri bekledi.

BİNA, DEPREM ÖNCESİ YAPILMIŞ

Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika
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