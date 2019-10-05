Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev böyle yandı
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Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev böyle yandı

1 saat önce

Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev böyle yandıİSTANBUL - Kadıköy'de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı.

Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Kadıköy'de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Recaizade Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile yangının olduğu daireye ulaşarak müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Apartmanın beşinci katındaki dairenin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev böyle yandı

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
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Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev yandı! O anlar kamerada
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