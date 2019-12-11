Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy de gece saatlerinde beş katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan muhasebe ofisinde yangın çıktı. O sırada ofiste olan iş yeri sahibi apartmandaki komşularıyla birlikte yangına müdahale etmek istedi ama büyüyen alevler karşısında çaresiz kaldı.

İtfaiye zamanla yarışırken tenteler engel oldu

Yangın, gece 04.30 sıralarında Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak'ta bulunan beş katlı binanın dördüncü katında çıktı. Muhasebe ofisi olarak kullanılan ve o saatte ofiste kaldığı öğrenilen iş yeri sahibi alevleri fark ettiği an müdahale etmek istedi. Aşağı kattaki dairede yaşayan komşusuyla birlikte alevleri kontrol altına almak isteyen iş yeri sahibi çaresiz kalınca çevredekiler itfaiye ekiplerine haber etti. Kısa sürede yangın yerine gelmek için harekete geçen Kadıköy itfaiyesi sokak içinde bulunan kafelerin tentelerinin açık olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Yükselen alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışı kapatırken itfaiye ekipleri oksijen tüpü yardımıyla içeriye girerek kontrollerini gerçekleştirdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ: ELEKTRİK SOBASI

İş yeri sahibinin ilk ifadesi ve itfaiye ekiplerinin tespitine göre yangının çıkış nedeni ısınmak için kullanılan elektrik sobasının devrilmesi. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm ofisi kaplarken yangının çevreye sıçramaması için itfaiyenin büyük çabası gözlerden kaçmadı. Yangını görür görmez müdahale etmek isteyen iş yeri sahibinin panikle camı kırdığı ve elinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)