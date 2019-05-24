Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

8 saat önce

Kadıköy'de 6 katlı bir bina, yan tarafta devam eden inşaat çalışması sırasında, bahçesinde çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltıldı.

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı, System.String[]
Kadıköy'de 6 katlı bir bina, yan tarafta devam eden inşaat çalışması sırasında, bahçesinde çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yapımı devam eden apartmanın inşaatındaki çalışma sırasında, yan tarafta bulunan 6 katlı binanın otoparkında ve bahçesinde çatlaklar oluştu.
Çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, binayı ve inşaat alanını inceledi. İnceleme sonucunda binanın tahliyesine karar verildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bina mühürlenirken inşaat alanındaki çalışmalar da durduruldu.
Boşaltılan 6 katlı binada 39 daire ve 8 iş yeri bulunuyor.
Bina sakinlerinden bazılarının belediye tarafından misafir edileceği, diğerlerinin ise akrabalarının yanlarına gideceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:21 Kaynak: AA
Sabah, Kadıköy, Güncel
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