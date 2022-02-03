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Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın

03.02.2022 16:44
Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın

Son dakika haberlerine göre Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangınİSTANBUL Kadıköy'de bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın

İSTANBUL Kadıköy'de bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki bir dairede saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Yangın sebebi ile cadde üzerinde trafik kısa süreliğine aksadı. Çıkan yangında dairede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangını gören esnaf Abdullah Pehlivan, "Ben aşağıda çalışıyordum. İtfaiye araçlarının geldiğini gördüm. Sonra da yangın olduğunu fark ettim" dedi.

Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın
Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın
Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın
Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın

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Acıbadem Caddesi, İtfaiye, Kadıköy, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
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