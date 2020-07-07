KADIKÖY'DE 7 GÜNDÜR ELEKTRİKLERİ KESİK OLAN SİTE SAKİNLERİ YARDIM İSTEDİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE 7 GÜNDÜR ELEKTRİKLERİ KESİK OLAN SİTE SAKİNLERİ YARDIM İSTEDİ

KADIKÖY'DE 7 GÜNDÜR ELEKTRİKLERİ KESİK OLAN SİTE SAKİNLERİ YARDIM İSTEDİ Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.

KADIKÖY'DE 7 GÜNDÜR ELEKTRİKLERİ KESİK OLAN SİTE SAKİNLERİ YARDIM İSTEDİ
Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
Fikirtepe'de bin 380 daire ve 3 bloktan oluşan bir sitede yaşayanlar 7 gündür elektriklerinin kesik olduğunu iddia ederek site önünde eylem yaptı. Buzdolaplarında bulunan gıdaların ve elektronik eşyalarının bozulduğu ifade eden site sakinleri, yaşananlara isyan etti. Olay yerine polis gelirken vatandaşlar, site yönetiminin kendileriyle ilgilenmediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
'BÜTÜN BUZDOLABINDAKİ MALZEMELERİMİZ BOZULDU"
Yaşananlarla ilgili konuşan Doğukan Deveci, 'Biz yaklaşık 3 seneden beri bu sitede yaşıyoruz. Sorunlarımız hiç azalmadan devam ediyor. Şantiye elektriğini yüksek ödememize rağmen bizim 1 haftadır elektriğimiz kesik. Sürekli olarak jeneratör çalışıyor. Jeneratör de belirli periyotlarla çok ısındığı için durduruluyor. Bütün buzdolabındaki malzemelerimiz bozuldu. Bazı arkadaşlarımızın elektronik eşyaları bozuldu. Karşımızda hiçbir muhatap bulamıyoruz. Çok sıkıntıdayız" İfadelerini kullandı.
'YETKİLİLERE SESLENİYORUZ BİZİ BU DURUMDAN KURTARSINLAR"
Deveci, 'Bu binaya 3 senedir iskan alınamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bizi bu durumdan kurtarsınlar. Yönetime gidiyoruz hep yuvarlak yuvarlak cevaplarla geri döndürülüyoruz. Aidat ödemeyenler var deniliyor. Aidat ödemeyenlerin durumu bizimle alakalı değil. Bu bir hukuki süreç. Eğer aidatı birilerinden alamıyorsanız bunu mahkemelerde tahsil edersiniz. Siz aidat ödeyen kişilerin de elektriğini aidat ödemeyen kişiler yüzünden kesemezsiniz. Kaldı ki pandemi sürecindeyiz. Elektrikler kesildiği zaman sular da kesiliyor. Asansörler çalışmıyor. Yukarı çıkıyor elimizi yıkayamıyoruz. Bu süreci nasıl geçireceğimiz konusunda bir yanıt bulamıyoruz" dedi.
'BU PROBLEM SİTEYE TAŞINDAĞIM GÜNDEN BERİ SÜREKLİ OLAN BİR PROBLEM"
İki yıldır sitede kiracı olarak yaşayan Sercan Sağıroğlu, 'Bu problem siteye taşındığım günden beri sürekli olan bir problem. Sürekli bir elektrik kesintisi, su kesintisi yaşanıyordu. Biz bunu yönetimle defalarca konuşmaya çalıştık. Ama her defasında bahanelerle karşılaştık. Sürekli suçlar ödemeyen kişilere atıldı. Ben aidatımı bu zamana kadar hiç aksatmadım. Bunu ben çekmek zorunda değilim" açıklamasında bulundu.
'PANDEMİ SÜRECİNDE SULARIMIZ ÇOK PİS AKIYOR"
Sağıroğlu, '3-4 yıldan beri iskan alınamayan bir bina. Pandemi sürecinde sularımız çok pis akıyor. İşten yorgun geliyoruz evde elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Gece mesaj attılar. Gece 01.00 ile 05.00 arası elektrik kesileceğini söylediler. Yaşlı insanlar olabilir. Hasta insanlar olabilir. Burası 24 katlı bir bina. Buzdolaplarımızdaki gıdaların da bozulmasını neden olacak. Binada bin 380 daire var. Site 3 bloktan oluşuyor ve 3 blokta sadece jeneratörden besleniyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Fikirtepe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 04:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 7 GÜNDÜR ELEKTRİKLERİ KESİK OLAN SİTE SAKİNLERİ YARDIM İSTEDİ - Son Dakika
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