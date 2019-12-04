Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHAKadıköy'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

KADIKÖY'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ, System.String[]

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta 8 katlı apartmanın dördüncü katında saat 03.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Erenköy, Kadıköy ve Ünalan'a bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan daireyi söndürüp bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale etti. Polis ekipleri yangınla ilgili vatandaşlardan bilgi topladı. Dairede yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı. Dairenin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan daireden detaylar

-Dumanlar

-Apartman sakinlerin dışarıda beklemesi

-Dumandan etkilen kişi ve ambulansta tedavisi

-Polis ve sağlık ekipleri

-Apartmandan detaylar

-Genel ve detaylar


İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:54 Kaynak: DHA
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