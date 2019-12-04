Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği
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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği

6 saat önce

KADIKÖY'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği, System.String[]
KADIKÖY'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta 8 katlı apartmanın dördüncü katında saat 03.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Erenköy, Kadıköy ve Ünalana bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan daireyi söndürüp bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kişye sağlık ekipleri ambulansın içinde  müdahale etti. Polis ekipleri yangınla ilgili vatandaşlardan bilgi topladı. Dairede  yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı. Dairenin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.


- İstanbul
İtfaiye, Kadıköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:02 Kaynak: DHA
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