Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği - Son Dakika

Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği

7 saat önce

Kadıköy'de 9 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği, System.String[]

Kadıköy'de 9 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Kadıköy Feneryolu Kuyubaşı Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. - İSTANBUL

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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