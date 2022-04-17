Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı

17.04.2022 15:28

- Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı Kadıköylüler Acıbadem Bostanına kavuştu Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan "Kadıköy Bostanları' projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrası Acıbadem Bostanı hizmete açıldı.

- Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı

Kadıköylüler Acıbadem Bostanına kavuştu

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan "Kadıköy Bostanları' projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrası Acıbadem Bostanı hizmete açıldı. Açılış sonrası, Anadolu'nun farklı noktalarından getirilen Ata tohumları gönüllülere dağıtıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen "Kadıköy Bostanları" projesi çerçevesinde Moda ve Fenerbahçe'nin ardından Acıbadem Bostanı da hizmete açıldı. 2 bin 500 metrekare araziye sahip olan alanda 45 gönüllü sebze ekebilecek. Gerçekleştirilen açılış sonrası Anadolu'nun farklı noktalarından getirilen Ata tohumları gönüllülere dağıtıldı. Haftanın 4 günü açık olacak olan bostanlara gelen gönüllüler, uzmanlar eşliğinde ekim yaparak ürün yetiştirebilecek. Kurulan alanlarda vatandaşlar hem ürün yetiştirebilecek hem de yeni bir sosyal alan kazanmış olacak.

"Bostan sayımızı 4'e çıkardık"

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi, "Gerçekleştirdiğimiz proje, şehirlerde permakültürün mümkün olduğunu göstermek açısından çok önemli. Aslında bizimki bir ilk. Birçok ilçede bostan var ama çoğunluğu STK ve derneklerin öncü olduğu çalışmalar olarak yer alıyor. Kadıköy Belediyesi olarak bizimki biraz daha farklı bir çalışma. Fikir, yer, malzeme gibi ana başlıklar tamamı ile belediyemiz tarafından yönetiliyor. Kısacası hem STK'nın hem de belediyenin görevini yürütüyoruz. Her mahallede bir bostan kurmaya çalışıyoruz. Geçen dönem 2 olan bostan sayımızı 4'e çıkardık. Bostanlar için 45 asil 45 yedek gönüllümüz var. Her sebze bahçesi yaklaşık 4,5 metrekare. Gönüllerimiz haftanın dört günü buraya gelerek uzman arkadaşlarımızla birlikte bahçeleriyle ilgilenebilecekler" diye konuştu.

Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı
Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı
Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı

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Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe, Kadıköy, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Acıbadem Bostanı hizmete açıldı - Son Dakika


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