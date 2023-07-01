Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk

01.07.2023 15:21

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Adalar'a gitmek için Kadıköy'de Adalar iskelesine akın etti. Vapurlara binmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Adalar'a gitmek isteyenlerin iskele önünde oluşturduğu kuyruk dron ile görüntülendi. Vatandaşlar, bayramın son gününde havanın güzel olmasını fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için iskelelere geldi.

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Adalar'a gitmek için Kadıköy'de Adalar iskelesine akın etti. Vapurlara binmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde havanın güzel olmasını fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için iskelelere geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren vapura binmek için Kadıköy'de bulunan Adalar iskelesine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"1 BUÇUK 2 SAATTİR BURADAYIM"

Adalar'a gitmek isteyenlerin iskele önünde oluşturduğu kuyruk dron ile görüntülendi.Kuyrukta bekleyen Fatoş Kuruöz, "Gezip görmek istiyoruz oraları. Bayramı değerlendirmek istiyoruz. Ama çok yoğun kuyruk var inşallah gireriz. 1 buçuk 2 saattir buradayım" dedi.

EK SEFER TALEBİ

Hasan Apaydın, "Ücretsiz olduğundan dolayı bu kadar kalabalık yoksa diğer günlerde bu kadar kalabalık değildir. Yaklaşık yarım saattir buradayız. Takviye olarak da ek sefer yapabilir büyükşehir belediyesi" dedi.

İşte iskelenin önündeki görüntüler;

Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu
Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu
Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu
Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kurban Bayramı, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Juan Mata, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı
15:44 Galatasaray'da Juan Mata takıma veda etti
15:45 Mustafa Sarıgül, bayram için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde karşıladı
15:41 Mustafa Sarıgül, bayram için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde karşıladı
15:30 MFÖ Solisti Özkan Uğur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
15:26 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan haber var: Durumu iyiye gidiyor
15:08 Dzeko'nun yeri doldu! Inter, Marcus Thuram'ı transfer etti
15:03 Inter, takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun yerini Marcus Thuram ile doldurdu
15:03 Putin, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek için maaşlara zam yaptı
14:59 Wagner'in silahlı isyanıyla sarsılan Putin, Rus ordusundaki askerlerin maaşlarına zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 16:06:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Adalar iskelesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement