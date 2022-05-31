KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

31.05.2022 16:17

KADIKÖY'de ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

KADIKÖY'de ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde olan araç sahibi ise korku dolu anlar yaşadı.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak'ta içinin çürüdüğü öğrenilen ağaç saat 15.00 sıralarında park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. O sırada 34 CNJ 516 plakalı otomobil içerisindeki sürücü korku dolu anlar yaşadı. Panik yaşayan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye çevre güvenliği alırken, Kadıköy Belediyesi ekipleri ağacı keserek otomobillerin üzerinden kaldırdı.

Otomobilinin üzerine ağaç düşen Muhammer Korkmaz, "Ben iş yerindeydim, arkadaşlar telefon açtı. Ağaç arabanın üzerine devrildi" dedi. Yandaki araçta bir beyefendi içindeymiş. Araç sahibi canını zor kurtarmış. Sokaktaki vatandaşlar kurtarmış. Belediye ekipleri böyle çürümüş ağaçları kesmesi lazım. Buradaki ağaçlar çok eski. Ağaçların içi tamamen boş ama kimse ilgilenmiyor. Arkadaşta can patladığı için ufak tefek yaralar vardı. Allah'tan cana bir şey gelmedi" dedi

KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kadıköy'de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi, bir kişi yaralandı Kadıköy'de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi, bir kişi yaralandı Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement