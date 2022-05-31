KADIKÖY'DE AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

KADIKÖY'de ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde olan araç sahibi ise korku dolu anlar yaşadı.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak'ta içinin çürüdüğü öğrenilen ağaç saat 15.00 sıralarında park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. O sırada 34 CNJ 516 plakalı otomobil içerisindeki sürücü korku dolu anlar yaşadı. Panik yaşayan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye çevre güvenliği alırken, Kadıköy Belediyesi ekipleri ağacı keserek otomobillerin üzerinden kaldırdı.

Otomobilinin üzerine ağaç düşen Muhammer Korkmaz, "Ben iş yerindeydim, arkadaşlar telefon açtı. Ağaç arabanın üzerine devrildi" dedi. Yandaki araçta bir beyefendi içindeymiş. Araç sahibi canını zor kurtarmış. Sokaktaki vatandaşlar kurtarmış. Belediye ekipleri böyle çürümüş ağaçları kesmesi lazım. Buradaki ağaçlar çok eski. Ağaçların içi tamamen boş ama kimse ilgilenmiyor. Arkadaşta can patladığı için ufak tefek yaralar vardı. Allah'tan cana bir şey gelmedi" dedi