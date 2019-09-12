Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
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Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

12 dakika önce

Kadıköy'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.

Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi, System.String[]

Kadıköy'de  park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sabah işe gitmek için aracını gören sürücü gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Olay  gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki ağaç bilinmeyen bir nedenle park halindeki Hasan Aksu'ya ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ
Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Hasan Aksu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aksu "Gece büyük bir ses geldi. Ön cepheye baktım bir şey göremedim. Sabah işe gitmek için geldiğimde aracımın üzerine ağacın düştüğünü  gördüm. Tutanak tutturucam. Sağlık olsun "diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Devrilen ağacın görüntüsü
-Altındaki aracın görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin ağacı kesmesi
-Araç sürücüsü ile röp
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kadıköy, İtfaiye, Sabah, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
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