Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
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Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

2 saat önce

KADIKÖY'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.

Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi, System.String[]
KADIKÖY'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Olay  gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki ağaç bilinmeyen bir nedenle park halindeki Hasan Aksu'ya ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta  hasar meydana geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ
Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Hasan Aksu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aksu "Gece büyük bir ses geldi. Ön cepheye baktım bir şey göremedim. Sabah işe gitmek için geldiğimde aracımın üzerine ağacın düştüğünü  gördüm. Tutanak tutturucağım. Sağlık olsun "diye konuştu.



- İstanbul
19 Mayıs, Sabah, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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