Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
2 saat önce
KADIKÖY'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sabah
işe gitmek için aracının başına gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Olay gece saatlerinde 19 Mayıs
Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki ağaç bilinmeyen bir nedenle park halindeki Hasan Aksu
'ya ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
ŞAŞKINA DÖNDÜ
Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Hasan Aksu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aksu "Gece büyük bir ses geldi. Ön cepheye baktım bir şey göremedim. Sabah işe gitmek için geldiğimde aracımın üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Tutanak tutturucağım. Sağlık olsun "diye konuştu.
- İstanbul
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