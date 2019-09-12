Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de ağaç devrildi
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Kadıköy'de ağaç devrildi

1 saat önce

Kadıköy'de gece saatlerinde devrilen ağaç site bahçesindeki otomobilin üzerine düştü.

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Kadıköy'de gece saatlerinde devrilen ağaç site bahçesindeki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde gece saatlerinde ağaç devrildi.

Devrilen ağaç yan sitede park halindeki 34 SD 2153 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, durumu sabah saatlerinde fark eden site sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç üzerine devrilen ağacı keserek aracı olduğu yerden çıkardı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de ağacın dallarını keserek site içerisini temizledi.

19 Mayıs, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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