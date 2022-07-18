İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI

18.07.2022 06:05

KADIKÖY'de kökünden kırılan ağaç yola devrildi.

KADIKÖY'de kökünden kırılan ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Bayraktar Cami Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin daha önce tehlike oluşturduğu gerekçesi ile yetkililere bildirdikleri ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç, elektrik tellerinin kopmasına neden olurken, Bayraktar Cami Sokak ve Kasrı Ali Caddesi'ndeki trafik akışını da engelledi.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi. AYEDAŞ ekipleri elektrik akımını kestikten sonra itfaiye erleri, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı.

Sokakta oturan çevre sakini, 'Biz aslında 10-15 gün öncesinden şikayet etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne şikayet etmiştik. Ama hiç kimse ilgilenmedi. Gelen olmadı. En sonunda ağaç yıkıldı öyle geldiler. Arabanın üzerine de geldi ama bir şey olmadı galiba. Bilgisayar başında kulaklığım takılıyken bile çıtır çıtır sesleri duydum. En sonunda düştü ağaç. Herkes ona uyandı" dedi.

Devrilen ağacın parçalara ayrılıp kaldırılmasının ardından sokak ve caddede trafik normal seyrine döndü.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI - Son Dakika
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