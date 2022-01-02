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Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada

02.01.2022 12:45

Kadıköy'de otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kadıköy'de otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen otomobilin yanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 34 CTC 226 plakalı otomobil sürücüsü Vahit Gedik, seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen aracını sağa çeken otomobil sürücüsü Vahit Gedik, aracın bir anda alev almasının ardından yangın söndürme tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada
Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada
Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada
Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada
Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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