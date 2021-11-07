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Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri - Son Dakika

Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

07.11.2021 21:07
Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Süper Lig'de Kayserispor karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan Fenerbahçe'de tribünler Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. Kayserispor'un ikinci golü sonrası yönetime tepki gösteren sarı-lacivertliler, maçın sonunda da Başkan Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkilerini sürdürdü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri
Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri - Son Dakika


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