Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı - Son Dakika
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Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı

20.07.2022 08:15

Kadıköy'de sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen otomobil, yol üzerindeki kafeye daldı. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası kafede maddi hasar oluştu.

İstanbul'da 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Yaşanan kaza sırasında kafe içerisinde müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası kafede maddi hasar oluştu.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri sürücü 21 yaşındaki B.M.Ü'nün 1.27 promil alkollü olduğunu belirledi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı - Son Dakika
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