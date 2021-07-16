Kadıköy'de alkollü sürücü dehşeti: Art arda 3 araca çarparak durabildi - Son Dakika

Kadıköy'de alkollü sürücü dehşeti: Art arda 3 araca çarparak durabildi

Kadıköy Bostancı'da alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Kadıköy Bostancı'da alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Sürücünün 3 araca çarparak durabildiği, 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, E-5 karayolu Bostancı Köprüsü Kartal istikametinde geçtiğimiz günlerde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücü 34 DAG 120 plakalı Renault Megane aracıyla aşırı hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce Tayfun Tunca'nın kullandığı 54 KT 454 plakalı Honda marka otomobile çarpan araç, daha sonra 2 araca daha çarparak durabildi. Kazada alkollü araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi hafif yaralanırken, diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araç sürücüsü Tayfun Tunca, "Sol şeritte gidiyordum Arkadaşlar da alkollüymüş. 3, 4 kişi binmişler. İlk bana vurdular. Ne olduğunu anlayamadık, şuurumuzu kaybetmişiz oraya buraya savrulduk. 150 metrede anca durdu vura vura. Arabanın içerisi alkol şişesi dolu. Kendileri yaralı" dedi. - İSTANBUL

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