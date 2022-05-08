Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

08.05.2022 09:32

İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta geçen alkollü araç sürücüsünün çarptığı otomobil takla atarak yola savruldu.

İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta geçen alkollü araç sürücüsünün çarptığı otomobil takla atarak yola savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Özgür K.'nın kullandığı 61 ACM 802 plakalı Volkswagen marka araç, kırmızı ışıkta geçtiği esnada sokak içerisinden gelen 34 ENR 586 plakalı Audi marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan Audi marka aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"Kafamı çevirdim, araç havadaydı"

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Sesi duyunca kafamı çevirdim. Bir baktım Audi havada. İki araçta da birer kişi vardı. Sağlık durumları iyiydi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı - Son Dakika
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