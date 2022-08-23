Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi - Son Dakika
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Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi

23.08.2022 16:30

Kadıköy'de, Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long kendisine yumruk atan ve çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklarla yere serdi. Olay hakkında konuşan Long "Benim yaptığımda yanlıştı, onlarınki de yanlıştı. Doğru değil ama yapacak bir şey yok. O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim. Sadece o moda girdim ama keşke girmeseydim." ifadelerini kullandı.

Rıhtım'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, 7 yıldır Türkiye' de yaşayan ve bir spor salonunda çalışan Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long (33) arkadaşlarıyla bir araya geldi. Arkadaşlarından ayrıldıktan sonra motosikletini park ettiği yere doğru yürümeye başladı. Motosikletine binen Long yoldaki 3 kişiden geçmek için yol istedi. İddiaya göre, gruptaki bir kişi yüzüne yumruk attı. Diğerlerinin de yumruk atmaya çalıştığını söyleyen Jason Long, 3 kişiyi yumruklarla yere düşürdü. Çevredekilerin de ayırmaya çalıştığı kavga, bekçilerin araya girmesiyle son buldu.

"DOĞRU DEĞİL AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Sosyal medyada 'motokurye çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yere serdi başlığıyla' paylaşılan görüntülerdeki Amerikalı Fizyoterapist o anları anlattı. Long "Arkadaşlarla Kadıköy'deydim. Motosikleti park ettiğim yerden yola çıkmaya çalışıyordum. Bunlara rica ettim buradan 'geçebilir miyim' diye sordum. Yol istedim. Bir şey demeden direk yüzüme vurdu. Tırnağı gözüme geldi. Ondan sonra olanlar oldu. Doğru değil ama yapacak bir şey yok. O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim. Sadece o moda girdim ama keşke girmeseydim. Benim aslında öbür kişilerle derdim yoktu, sadece bir kişi ile derdim vardı. Ondan sonra arkadaşları arkadan gelerek yumruk atmaya çalıştı. Ortalık çok karıştı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Herkes o gece eve gitti. Ben şikayetçi olmadım, onlarda şikayetçi olmadı. Konu kapandı" dedi.

"BİLMEDİĞİN İNSANLARA YAKLAŞMAYACAKSIN"

Long "Ben fizyoterapistim. Çok fazla boks geçmişim yok. Yaptık ama herkes gibi. Spor salonunda çalışıyorum ama daha çok sakatlıklarla uğraşıyorum. Sakatlanan insanları iyileştirmeye çalışıyoruz, sağlıkçıyız. Kimse kimseye dert olmasın zarar vermesin. Benim yaptığımda yanlıştı onlarınki de yanlıştı. Duyguları iyi kontrol etmek lazım. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" diye konuştu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken, 33 yaşındaki fizyoterapistin kendisine yumruk atanları peş peşe yumruk atak yere düşürdüğü görülüyor. Bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor.

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Siber güvenlik yarışması 'STM CTF' heyecanı başlıyor Siber güvenlik yarışması 'STM CTF' heyecanı başlıyor KADIKÖY'DE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDENLERİ YUMRUKLARLA YERE SEREN MOTOSİKLETLİ KONUŞTU KADIKÖY'DE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDENLERİ YUMRUKLARLA YERE SEREN MOTOSİKLETLİ KONUŞTU
Kaynak: DHA

İstanbul, Kadıköy, Türkiye, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi - Son Dakika
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