KADIKÖY'DE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDENLERİ YUMRUKLARLA YERE SEREN MOTOSİKLETLİ KONUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDENLERİ YUMRUKLARLA YERE SEREN MOTOSİKLETLİ KONUŞTU

23.08.2022 16:42

KADIKÖY'de, Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long(33)kendisine yumruk atan ve çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklarla yere serdi.

KADIKÖY'de, Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long(33)kendisine yumruk atan ve çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklarla yere serdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Long "Benim yaptığımda yanlıştı, onlarınki de yanlıştı. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" dedi.

Olay, Rıhtım'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. 7 yıldır Türkiye' de yaşayan ve bir spor salonunda çalışan Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long arkadaşlarıyla bir araya geldi. Arkadaşlarından ayrıldıktan sonra motosikletini park ettiği yere doğru yürümeye başladı. Motosikletine binen Long yoldaki 3 kişiden geçmek için yol istedi. İddiaya göre, gruptaki bir kişi yüzüne yumruk attı. Diğerlerinin de yumruk atmaya çalıştığını söyleyen Jason Long, 3 kişiyi yumruklarla yere düşürdü. Çevredekilerin de ayırmaya çalıştığı kavga, bekçilerin araya girmesiyle son buldu.

Sosyal medyada 'motokurye çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yere serdi başlığıyla' paylaşılan görüntülerdeki Amerikalı Fizyoterapist o anları anlattı. Long "Arkadaşlarla Kadıköy'deydim. Motosikleti park ettiğim yerden yola çıkmaya çalışıyordum. Bunlara rica ettim buradan 'geçebilir miyim' diye sordum. Yol istedim. Bir şey demeden direk yüzüme vurdu. Tırnağı gözüme geldi. Ondan sonra olanlar oldu. Doğru değil ama yapacak bir şey yok. O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim. Sadece o moda girdim ama keşke girmeseydim. Benim aslında öbür kişilerle derdim yoktu, sadece bir kişi ile derdim vardı. Ondan sonra arkadaşları arkadan gelerek yumruk atmaya çalıştı. Ortalık çok karıştı. Allahtan kimseye bir şey olmadı. Herkes o gece eve gitti. Ben şikayetçi olmadım, onlarda şikayetçi olmadı. Konu kapandı" dedi.

Long "Ben fizyoterapistim. Çok fazla boks geçmişim yok. Yaptık ama herkes gibi. Spor salonunda çalışıyorum ama daha çok sakatlıklarla uğraşıyorum. Sakatlanan insanları iyileştirmeye çalışıyoruz, sağlıkçıyız. Kimse kimseye dert olmasın zarar vermesin. Benim yaptığımda yanlıştı onlarınki de yanlıştı. Duyguları iyi kontrol etmek lazım. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken, 33 yaşındaki fizyoterapistin kendisine yumruk atanları peş peşe yumruk atak yere düşürdüğü görülüyor. Bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor.

YORUMLAR
500
Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı! Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
Kaynak: DHA

Türkiye, Kadıköy, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDENLERİ YUMRUKLARLA YERE SEREN MOTOSİKLETLİ KONUŞTU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:51:45. #1.12#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDENLERİ YUMRUKLARLA YERE SEREN MOTOSİKLETLİ KONUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement