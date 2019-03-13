Kadıköy'de Anaokulunda Yangın
1 saat önce
Kadıköy'de özel bir anaokulunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kadıköy'de özel bir anaokulunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi'ndeki 2 katlı özel bir anaokulunun oyun odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çocuklar okul görevlilerince tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya da sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle anaokulunda hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:34 Kaynak: AA
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