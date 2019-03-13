Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Anaokulunda Yangın Paniği (2)

Kadıköy'de Anaokulunda Yangın Paniği (2)

16 dakika önce

KADIKÖY'de bulunan bir anaokulunun çatısında yangın çıktı.

Kadıköy'de Anaokulunda Yangın Paniği (2), System.String[]
KADIKÖY'de bulunan bir anaokulunun çatısında yangın çıktı. Dumanları farkeden anaokulunda görevli öğretmenler ve çalışanlar, çocukları hemen tahliye etti. Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir eğitim kurumunun anaokulu binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.00'da yangın çıktı. Dumanları fark eden görevliler hemen içeride bulunan öğrencileri tahliye etti. İhbar üzerine Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede okula gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, dumandan etkilenen anaokulu çalışanı bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın haberini alan bazı veliler çocuklarını almak için okula geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:07 Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel
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