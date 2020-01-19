Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren kişi tutuklandı

6 saat önce

Kadıköy'de, çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren kişi tutuklandı, System.String[]

Kadıköy'de, çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cemil Topuzlu Caddesi'nde dün, çiçek satan eşi Seyhan Yüksekova (37) ile annesi Zülfiye Yüksekova'yı ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Tahsin Yüksekova (38), nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

İfadesinin alınması sonrasında nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yüksekova, "eşi kasten öldürme" ve "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Annesini ve eşini tabancayla vurduktan sonra kaçan Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla Ataşehir'de yakalanmıştı.

Anadolu Adalet Sarayı, Yüksekova, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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