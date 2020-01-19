Kadıköy'de annesini ve karısını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece "eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasının kendisine 'git öldür onları' diyerek doldurduğunu ve cinayete azmettirdiğini iddia eden şüpheli, babasından şikayetçi olduğunu söyledi.



Kadıköy Cemil Topuzlu caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre, Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın yanına gelerek onunla tartıştı. Tartışma üzerine Tahsin Yüksekova, silahla Seyhan Yüksekova'ya kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da silahla ateş etti. Ağır yaralanan kadınlar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.



Olayın ardından şüpheli Tahsin Yüksekova gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.



"Babam eşim ve annemi öldürmem konusunda baskı yaptı"



Şüpheli ifadesinde 6-7 ay önce cezaevinden tahliye olduğunu söyleyerek, "Eşim Seyhan Yüksekova ile cezaevinden çıktığımdan beri ayrı yaşıyordum. Seyhan, 2 çocuğumuzla birlikte yaşıyordu. Ben cezaevinden çıktığımda babam yanıma gelerek, 'ben insan yüzüne çıkamıyorum. Kahveye gidemiyorum. Namusumuzu temizle' diyerek beni doldurdu. Bana tabanca ve mermileri vererek, 'oğlum bunlar yaramaz, sen cezaevindeyken neler oldu neler. Bunlar ölümü hak ettiler' dedi. Ben de cezaevinden sonuçta yeni çıkmıştım. Sürekli içerideyken düşünüyordum, neler olmuş diye. Kafamı kurcalıyordu. Ben herhangi bir şey gözlemlemedim. Babamın söylediklerinin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Beni yalanlarla da doldurmuş olabilir. Babam Ayhan Yüksekova beni, 'Git öldür onları' diyerek doldurdu. Eşim ve annemi öldürmem konusunda bana baskı yaptı. Sürekli rezil olduğundan, insan içine çıkamadığından bahsetti" dedi.



Olay günü tabancayı yanına alarak evinden çıktığını söyleyen şüpheli, "Seyhan Yüksekova ve Zülfiye Yüksekova'nın çiçek sattıkları Fenerbahçe mahallesi, Cemil Topuzlu caddesine giderek önce Seyhan'a tabancayla ateş ettim. Sonra da yine yakın mesafede olan Zülfiye'nin yanına giderek ateş ettim. Ardından olay yerinden uzaklaştım. Bir süre sonra polisler gelince kullandığım silahla birlikte teslim oldum. Ardından vefat ettiklerini öğrendim, olanlar için pişmanım. Bu olayda beni azmettiren abim değildir. Bu olaya hiçbir şekilde müdahil olmamıştır. Aksine bu olaylara sebep olan, beni dolduran babam Ayhan Yüksekova'dır. Ayhan Yüksekova'dan davacı ve şikayetçiyim. Eşim ve annemi öldürmem konusunda bana baskı yaptı. Annem ve eşimle aramda bir problem yoktu, annemi seviyordum" diye konuştu.



"Silahı nereden bulduğunu bilmiyorum"



Şüpheliyi cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ağabeyi E.Y. ise, "Olayı duymam üzerine hastaneye gittim. Benim olayda taraf olmam ve Tahsin'i azmettirmem söz konusu değildir. Atılı suçla ilgili alakam yoktur. Silahı da nereden bulmuş bilmiyorum" dedi.



Tutuklandı



Şüpheli Tahsin Yüksekova, "eşi kasten öldürme" ve "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabeyi E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL